Зеленский: Не уверен, что Россию остановят миллионные потери. В Авдеевке заборы из трупов

Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский заявил, что России все равно, сколько ее военных погибнет в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

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По его словам, любая война идет на истощение людей, финансов и партнеров.

"Любая война — это истощение и трагедия. Я четко понимаю, как живет Украина — от военных до гражданских. Я считаю, что война на истощение началась еще в 2014 году. Это истощало украинскую экономику, после оккупации Крыма и Донбасса сократились инвестиции, у нас уменьшались доходы, а мы должны были не снижать социальные выплаты. Не было денег для строительства и жизни", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в первый год большой войны Россия совсем не считала своих людей и бесчисленно бросала их в бой.

"Воспринимают людей как мясо. Я не уверен, что это их истощает, им все равно — миллион, два, три, сколько погибнет. Сейчас у нас есть Авдеевка, вы просто не представляете. Это заборы из трупов россиян. Они лежат друг на друге", — подчеркнул глава государства.

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий не подтвердил информацию, что российским оккупантам удалось зайти в Авдеевку.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

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