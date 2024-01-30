В Авдеевке осталось менее 1000 гражданских жителей, идет эвакуация – фото
По состоянию на 30 января в Авдеевке осталось 976 гражданских жителей. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
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"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" (Отряд Нацполиции. – Ред.) и спасателями", – написал он.
Чиновник поблагодарил всех, кто приобщается к эвакуации мирного населения.
Барабаш отметил, что эвакуация продолжается, и Авдеевка стоит: "И мы на месте, работаем".
- 29 января в Донецкой области на протяжении суток российские захватчики наносили удары в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах: есть раненый, а также повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что России безразлично, сколько ее военных погибнет в войне против Украины: "Сейчас у нас есть Авдеевка, вы просто не представляете. Это заборы из трупов россиян".
- Утром 30 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отразили 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского и Первомайского.
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