В Авдеевке осталось менее 1000 гражданских жителей, идет эвакуация – фото

"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации", – написал глава МВА

Авдеевка (Фото: Нацполиция)

По состоянию на 30 января в Авдеевке осталось 976 гражданских жителей. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" (Отряд Нацполиции. – Ред.) и спасателями", – написал он.

Чиновник поблагодарил всех, кто приобщается к эвакуации мирного населения.

Барабаш отметил, что эвакуация продолжается, и Авдеевка стоит: "И мы на месте, работаем".

Фото: Виталий Барабаш

Фото: Виталий Барабаш

29 января в Донецкой области на протяжении суток российские захватчики наносили удары в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах: есть раненый, а также повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что России безразлично, сколько ее военных погибнет в войне против Украины: "Сейчас у нас есть Авдеевка, вы просто не представляете. Это заборы из трупов россиян".

Утром 30 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отразили 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского и Первомайского.

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