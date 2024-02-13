Авдеевку штурмует 1 армейский корпус армии России, есть спецназ изменений линии нет — ВСУ

Цехоцкий заявил, что россияне второй день не используют технику в штурмах из-за погодных условий

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но Силы обороны удерживают фланги. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, враг продолжает пытаться окружить Авдеевку уже шестой месяц.

"Изменений нет, держим фланги, массовые сбросы с дронов и массовые обстрелы, активное применение кассетных боеприпасов. Технику второй день не используют из-за погоды", — сказал Цехоцкий.

Он отметил, что украинские воины уничтожают много бронетехники дронами.

Военный заявил, что в основном Авдеевку атакует 1 армейский корпус армии России, который усилен заключенными из отрядов "Шторм-Z" и "Шторм-V".

"Есть еще спецназовцы, более обученные, которые ведут за собой группы при поддержке бронетехники", — резюмировал офицер.

Ранее представитель 110 бригады Иван Секач заявил о прибытии подкреплений в Авдеевку.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

Читайте также: ВСУ: Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназ. Линия двигается