ВСУ об Авдеевке: За кучи камней и железа держаться не будем. Главное — это сберечь бойцов

Лиховий заявил, что Силы обороны сражаются за каждый метр земли, но в приоритете остается сохранение воинов

Разрушения в Авдеевке (Фото: скриншот с видео)

В Авдеевке никто не держится "за кучи камней и обгорелого железа", так как приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, украинские воины сражаются за каждый метр земли, но приоритетом остается личный состав.

"В то время, когда ситуация на поле боя становится самой сложной, главное – сохранить жизнь бойцов и отвести их на другой рубеж, действовать гибко, действовать маневром, чтобы бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения территории", — сказал Лиховий.

Он отметил, что бои за Авдеевку и обстрелы окрестных городов и поселков показывают, во что может превратиться каждый населенный пункт после того, как линия фронта передвинется западнее.

Ранее Лиховий говорил, что украинское командование подготовило запасные пути поставок на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

Представитель 110 бригады Иван Секач заявил о прибытии подкреплений в Авдеевку.

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

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