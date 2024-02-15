Авдеевка. Логистика и эвакуация усложнены, ВСУ задействовали запасные пути в город — карта

Лиховий заявил, что запасная логистическая артерия в Авдеевку была подготовлена военными заранее

Авдеевка (Фото: Нацполиция)

В Авдеевке усложнились поставки и эвакуация из города, военные задействовали запасной логистический путь. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, линия фронта в Авдеевке является динамичной, украинские силы местами маневрируют для отхода на более выгодные позиции, иногда отбивают потерянные.

"Ключевое сообщение – поставки в Авдеевку и эвакуация из города затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", — заявил Лиховий.

Он отметил, что россияне хотят прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода, но получают отпор Сил обороны.

Военный подчеркнул, что за сутки армия РФ нанесла 43 авиационных удара, большинство из которых были именно по Авдеевке.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)

Ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

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