Замкомандира 3 штурмовой об Авдеевке: Россияне прут со всех сторон, хуже, чем в Бахмуте

Максим Жорин (Фото: Азов)

В районе Авдеевки идут ожесточенные бои, российская армия наступает со всех сторон. Об этом сообщил заместитель 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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По его словам, 3 ОШБр выполняет задачи в условиях, которые "даже сложно было представить".

"Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы сильнее горячих битв этой фазы войны, которые были в Бахмуте", — заявил Жорин.

Он также опубликовал видео от бойцов противотанкового расчета бригады после боя.

Ранее в третьей отдельной штурмовой бригаде официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. Усложнились поставки и эвакуация из города, военные задействовали запасной логистический путь.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизни бойцов.

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