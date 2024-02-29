3 ОШБр: Армии нужны люди и оружие. Авдеевка – только начало новой кампании россиян
Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

Вооруженным Силам Украины нужно пополнение в оружии и людях, поскольку захват Авдеевки – это начало новой наступательной кампании российских оккупантов. Такое мнение проекта Ukrainian Witness высказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады Николай Зинкевич с позывным "Макар".

"Авдеевка – это, пожалуй, только начало их кампании, и нужно готовиться к достаточно большим масштабам. Поэтому Вооруженным Силам нужно пополнение техникой, новыми системами борьбы, то есть дроновыми системами, системами радиоэлектронной борьбы, и, опять же, нужно пополнение в людях", – сказал военный.

Он подчеркнул, что "если кто-то думает, что война его минует, – это не так".

Отвечая на вопрос, можно ли было спасти Авдеевку, "Макар" сказал: "Я думаю, что это было единственно правильное решение, чтобы вывести оттуда людей. Мы и так многих потеряли за эту войну. Я считаю, что в этом случае Авдеевку уже ничего бы не спасло".

  • 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
  • 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
  • Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
  • 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.
  • 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".
  • 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

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