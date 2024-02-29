Сирський на Авдіївському та Курахівському напрямках: РФ вперто атакує попри втрати

Фото: Telegram головнокомандувача ЗСУ

Росіяни продовжують вперто атакувати українські позиції попри значні втрати у живій силі й техніці, іноді мають успіх на певних ділянках на Авдіївському та Курахівському напрямках у Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, який продовжив роботу у військових частинах, що тримають там оборону.

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"Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках", – написав головком ЗСУ.

Сирський зазначив, що його головна задача – ефективно використати бойові можливості озброєння та військової техніки українських підрозділів для завдання максимальних втрат окупантам та знищення значної частини російської артилерії та бронетехніки, а також утримати займані позиції та відновити положення там, де українські захисники відійшли.

Він зауважив, що для посилення оборони на головних напрямках необхідно грамотно розподіляти українські резерви.

Головком ЗСУ повідомив, що під час роботи з командирами бригад основну увагу звертає на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження загарбників, на своєчасність та адекватність ухвалених рішень щодо обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами й підрозділами.

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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