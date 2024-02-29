Сырский на Авдеевском и Кураховском направлениях: РФ упорно атакует, несмотря на потери

Фото: Telegram главнокомандующего ВСУ

Россияне продолжают упорно атаковать украинские позиции, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, иногда преуспевают на определенных участках на Авдеевском и Кураховском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, продолживший работу в военных частях, которые держат там оборону.

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"Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках", – написал главком ВСУ.

Сырский отметил, что его главная задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники украинских подразделений для нанесения максимальных потерь оккупантам и уничтожения значительной части российской артиллерии и бронетехники, а также удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где украинские защитники отошли.

Он отметил, что для усиления обороны на главных направлениях необходимо грамотно распределять украинские резервы.

Главком ВСУ сообщил, что во время работы с командирами бригад основное внимание обращает на то, как организована работа на пунктах управления относительно огневого поражения захватчиков, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

Фото: главнокомандующий ВСУ

Фото: главнокомандующий ВСУ

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области

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