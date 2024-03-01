Россияне давят на Часов Яр, поскольку с него могут прямо дойти до Константиновки – ВСУ
Российские оккупационные войска совершают мощный рывок на Часов Яр, поскольку рассматривают его ключевым для продолжения наступления на Константиновку, Краматорск и Славянск. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.
"Доступ к Часовому Яру откроет врагам дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация", – сказал он.
По словам Евлаша, в целом ситуация вокруг Часового Яра "очень напряженная". Враг перебрасывает туда свои основные силы.
Россияне ищут слабые места в украинской обороне и, при малейшей возможности прорвать оборону, усиливают свои группировки, прибегая к штурмам.
Вместе с тем, добавил Евлаш, вокруг Часового Яра украинские бойцы построили несколько кругов обороны, а также обустроили минные поля – как противотанковые, так и противопехотные.
Кроме того, Силы обороны совершили насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.
- 4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.
- Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж на реке Северский Донец.
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