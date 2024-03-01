Россияне давят на Часов Яр, поскольку с него могут прямо дойти до Константиновки – ВСУ

По словам Евлаша, в целом ситуация вокруг Часового Яра "очень напряженная". Враг перебрасывает туда свои основные силы

Илья Евлаш (Скриншот)

Российские оккупационные войска совершают мощный рывок на Часов Яр, поскольку рассматривают его ключевым для продолжения наступления на Константиновку, Краматорск и Славянск. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.

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"Доступ к Часовому Яру откроет врагам дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация", – сказал он.

По словам Евлаша, в целом ситуация вокруг Часового Яра "очень напряженная". Враг перебрасывает туда свои основные силы.

Россияне ищут слабые места в украинской обороне и, при малейшей возможности прорвать оборону, усиливают свои группировки, прибегая к штурмам.

Вместе с тем, добавил Евлаш, вокруг Часового Яра украинские бойцы построили несколько кругов обороны, а также обустроили минные поля – как противотанковые, так и противопехотные.

Кроме того, Силы обороны совершили насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж на реке Северский Донец.

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