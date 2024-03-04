Під Краматорськом росіяни убили дроном двох рятувальників під час гасіння пожежі

Фото: Ігор Клименко

Українські рятувальники потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі у Краматорському районі Донецької області – від удару дроном загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", – написав він.

Унаслідок російського удару загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик, ще троє рятувальників отримали поранення – їм надається медична допомога, написав Клименко.

18 лютого російські окупанти завдали удару по Краматорську і Слов'янську, унаслідок цього загинули четверо людей.

Ввечері 20 лютого російська армія завдала повітряного удару по Краматорську, унаслідок цього були постраждалі та руйнування.

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