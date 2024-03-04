Под Краматорском россияне убили дроном двух спасателей во время тушения пожара

Фото: Игорь Клименко

Украинские спасатели попали под повторный обстрел во время тушения пожара в Краматорском районе Донецкой области – от удара дроном погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником", – написал он.

В результате российского удара погибли 29-летний Олег Мартыненко и 31-летний Богдан Равлик, еще трое спасателей получили ранения – им оказывается медицинская помощь, написал Клименко.

18 февраля российские оккупанты нанесли удар по Краматорску и Славянску, в результате погибли четыре человека.

Вечером 20 февраля российская армия нанесла воздушный удар по Краматорску, в результате были пострадавшие и разрушения.

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