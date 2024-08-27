Через російський удар по Кривому Рогу загинуло троє людей, ще одна лишається зниклою безвісти

Через атаку РФ у місті понівечено вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок і близько двох десятків автівок, повідомив голова ОВА

Фото: Telegram Сергій Лисак

Надвечір відомо про загибель трьох людей унаслідок нічного російського удару по Кривому Рогу, одна людина залишається безвісти зниклою. Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

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"Уже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина", – написав він.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Загалом через російську атаку у місті понівечено вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок і близько двох десятків автівок, повідомив Лисак.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

У ніч проти 27 серпня росіяни здійснили атаку по Кривому Рогу – удар прийшовся по готелю.

Раніше, 24 серпня, росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти. Агентство Reuters вдень 25 серпня заявило, що постраждалі – його журналісти, один з яких на той момент був під завалами.

Ввечері українська прокуратура підтвердила, що член команди Reuters, британець, загинув.

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