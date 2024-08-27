Из-за удара РФ по Кривому Рогу погибли три человека, еще один остается пропавшим без вести

Из-за атаки РФ в городе разрушено восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей, сообщил председатель ОВА

Фото: Telegram Сергей Лысак

К вечеру известно о гибели трех человек в результате ночного российского удара по Кривому Рогу, один человек остается без вести пропавшим. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

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"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек", – написал он.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Всего из-за российской атаки в городе повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей, сообщил Лысак.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

В ночь на 27 августа россияне совершили атаку по Кривому Рогу – удар пришелся по гостинице.

Ранее, 24 августа, россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты. Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами.

Вечером украинская прокуратура подтвердила, что член команды Reuters, британец, погиб.

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