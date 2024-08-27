Померли троє людей, які постраждали внаслідок удару РФ по Полтавській області 26 серпня
У лікарні померли троє цивільних людей, які у понеділок, 26 серпня, постраждали внаслідок російської атаки на Полтавську область. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
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"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам і близьким", – написав Пронін.
Очільник ОВА додав, що за життя ще двох людей лікарі продовжують боротися.
- Уранці 26 серпня російські окупаційні війська обстріляли Полтавську область, внаслідок чого поранення отримали п’ятеро людей.
- 26 серпня росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет і 99 зі 109 безпілотників окупантів.
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