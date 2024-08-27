Померли троє людей, які постраждали внаслідок удару РФ по Полтавській області 26 серпня

"Шахеди" (Фото: ресурс окупантів)

У лікарні померли троє цивільних людей, які у понеділок, 26 серпня, постраждали внаслідок російської атаки на Полтавську область. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам і близьким", – написав Пронін.

Очільник ОВА додав, що за життя ще двох людей лікарі продовжують боротися.

Уранці 26 серпня російські окупаційні війська обстріляли Полтавську область, внаслідок чого поранення отримали п’ятеро людей.

26 серпня росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет і 99 зі 109 безпілотників окупантів.

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