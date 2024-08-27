Умерли три человека, пострадавшие в результате удара РФ по Полтавской области 26 августа
В больнице скончались трое гражданских людей, которые в понедельник, 26 августа, пострадали в результате российской атаки на Полтавскую область. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
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"К сожалению, в больнице скончались трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким", – написал Пронин.
Глава ОВА добавил, что за жизни еще двух человек врачи продолжают бороться.
- Утром 26 августа российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, в результате чего ранения получили пять человек.
- 26 августа россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов.
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