Рятувальники загасили пожежу у Черкасах, що виникла унаслідок російської атаки – фото

Раніше ОВА повідомило про падіння уламків безпілотника на території приватного підприємства

Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки на підприємстві у Черкасах сталася пожежа – рятувальники ліквідували полум'я. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

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У Черкасах рятувальники ліквідували займання на площі 2700 квадратних метрів, яка виникла на території підприємства унаслідок ранкової російської атаки, пише ДСНС.

Раніше очільник обладміністрації повідомляв, що пожежа виникла через падіння уламків безпілотника на території приватного підприємства.

Загалом відомство залучило 75 рятувальників та 21 одиницю пожежної техніки для гасіння пожежі:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Командувач Повітряних сил повідомив, що захисники збили 60 з 74 російських дронів-камікадзе Shahed, а ще 14 безпілотників упали, також знищено дві ракети Х-59/69 з трьох. Окупанти били ще двома ракетами невстановленого типу.

Раніше вранці стало відомо про пошкодження та займання через падіння уламків безпілотників РФ у Києві .

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