ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео

В Одесской области прошел очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня Ольха с увеличенной дальностью поражения, сообщает пресс-служба СНБО.

На испытаниях присутствовал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, "стрельбы прошли успешно".

Кривонос также сообщил, что во время заседания Совет принял ряд решений, чтобы как можно быстрее принять Ольху на вооружение и для поставок новых ракет реактивных систем залпового огня.

18 июля на авиационном полигоне "Повурск" Волынской области впервые за 23 года летный экипаж совершил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т.