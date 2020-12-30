В 2021-ом армия получит ракетные комплексы "Нептун", контракт заключен – Укроборонпром

Государственное КБ Луч и Минобороны заключили контракт о поставке в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Это произойдет в рамках гособоронзаказа, передает пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно контракту, в ВСУ поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

СПРАВКА. Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией Мотор Сич.

Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало НПП Радионикс совместно с ГП Артем.

Наталия Медведева

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