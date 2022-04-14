Турчинов об ударе по российскому флагману: Не первое эффективное применение "Нептуна"

Вчерашний ракетный удар из противокорабельного комплекса "Нептун" по флагману ЧФ РФ крейсеру "Москва" – не дебют этой украинской разработки в оборонительной войне против России. Об этом написал в Facebook секретарь СНБО в 2014—2019 годах Александр Турчинов, который курировал разработку ракетного щита Украины.

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"Это не первое эффективное применение "Нептуна". Две недели назад наша крылатая ракета нанесла удар по еще одному ключевому кораблю "Адмиралу Эссену", – рассказал он.

По данным Турчинова, противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете ракеты. Был открыт заградительный огонь, но "даже с повреждениями наша ракета нанесла кораблю значительный ущерб, выведя его из боевой операции".

Экс-секретарь СНБО пишет, что для прорыва противоракетной защиты по "Москве" выпустили две ракеты. Он также заявил, что сообщения, будто бы по крейсеру ударили противокорабельной ракетой "Гарпун", не соответствует действительности.

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"Нептун" разработан и изготовлен киевским КБ "Луч" в сотрудничестве с другими оборонными компаниями. На вооружении ВСУ есть только наземный мобильный комплекс: комплексы крылатых ракет морского и воздушного базирования не произведено.

5 апреля 2022 года советник главы ОП Арестович заявил в сводке, что ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен".

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Евгений Пилипенко

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