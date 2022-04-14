UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турчинов об ударе по российскому флагману: Не первое эффективное применение "Нептуна"

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 15:49
Турчинов об ударе по российскому флагману: Не первое эффективное применение
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Вчерашний ракетный удар из противокорабельного комплекса "Нептун" по флагману ЧФ РФ крейсеру "Москва" – не дебют этой украинской разработки в оборонительной войне против России. Об этом написал в Facebook секретарь СНБО в 2014—2019 годах Александр Турчинов, который курировал разработку ракетного щита Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это не первое эффективное применение "Нептуна". Две недели назад наша крылатая ракета нанесла удар по еще одному ключевому кораблю "Адмиралу Эссену", – рассказал он.

По данным Турчинова, противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете ракеты. Был открыт заградительный огонь, но "даже с повреждениями наша ракета нанесла кораблю значительный ущерб, выведя его из боевой операции".

Экс-секретарь СНБО пишет, что для прорыва противоракетной защиты по "Москве" выпустили две ракеты. Он также заявил, что сообщения, будто бы по крейсеру ударили противокорабельной ракетой "Гарпун", не соответствует действительности.

Читайте также: Россия может попытаться мстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе – ОВА

"Нептун" разработан и изготовлен киевским КБ "Луч" в сотрудничестве с другими оборонными компаниями. На вооружении ВСУ есть только наземный мобильный комплекс: комплексы крылатых ракет морского и воздушного базирования не произведено.

  • 5 апреля 2022 года советник главы ОП Арестович заявил в сводке, что ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен".

Читайте также: Будущие клиенты артиллерии ВСУ. Колонны оккупантов из РФ идут к Украине: спутниковые фото

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Эссен война Москва александр турчинов черное море корабль нептун Ракетный щит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 