За время войны уничтожено 2,5 танковых дивизии и почти семь авиаполков россиян – Арестович

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные уничтожили две с половиной танковые дивизии и почти семь авиационных полков оккупантов. Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович рассказал о двух выдающихся достижениях Вооруженных Сил Украины за истекшие сутки.

Первое – украинские военные повредили российский воздушный пункт управления – уникальный самолет типа Ил-22, который совершил аварийную посадку в одном из аэропортов РФ.

Второе – был поврежден фрегат российского флота "Адмирал Эссен".

Общие потери врага по состоянию на 4 апреля составили:

- 647 танков (это две с половиной танковых дивизии, уточнил Арестович);

- 1844 ББМ;

- 330 артиллерийских систем;

- 107 РСЗО;

- 54 средства ПВО;

- 147 самолетов (это почти семь авиационных полков, уточнил Арестович);

- 134 вертолета;

- 1273 единицы автомобильной техники;

- 7 кораблей/катеров;

- 76 цистерн с ГСМ;

- 92 беспилотника тактического уровня;

- 25 единиц спецтехники;

- 4 пусковые единицы оперативно-тактических ракет, типа "Искандер" или "Точка У".

Наталия Медведева

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