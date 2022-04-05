За время войны уничтожено 2,5 танковых дивизии и почти семь авиаполков россиян – Арестович
С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные уничтожили две с половиной танковые дивизии и почти семь авиационных полков оккупантов. Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Арестович рассказал о двух выдающихся достижениях Вооруженных Сил Украины за истекшие сутки.
Первое – украинские военные повредили российский воздушный пункт управления – уникальный самолет типа Ил-22, который совершил аварийную посадку в одном из аэропортов РФ.
Второе – был поврежден фрегат российского флота "Адмирал Эссен".
Общие потери врага по состоянию на 4 апреля составили:
- 647 танков (это две с половиной танковых дивизии, уточнил Арестович);
- 1844 ББМ;
- 330 артиллерийских систем;
- 107 РСЗО;
- 54 средства ПВО;
- 147 самолетов (это почти семь авиационных полков, уточнил Арестович);
- 134 вертолета;
- 1273 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 76 цистерн с ГСМ;
- 92 беспилотника тактического уровня;
- 25 единиц спецтехники;
- 4 пусковые единицы оперативно-тактических ракет, типа "Искандер" или "Точка У".
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