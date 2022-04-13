Будущие клиенты артиллерии ВСУ. Колонны оккупантов из РФ идут к Украине: спутниковые фото

Разведка США зафиксировала с орбиты дальнейшее продвижение российских колонн военной техники к границе Украины на северо-восточном направлении (условно к захваченным РФ Купянску и Изюму. – Ред.). Спутниковые снимки оккупантов показала Mаxаr Technologies, американская компания по космическим технологиям и дистанционному зондированию поверхности Земли.

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Как пишут в компании, снимки демонстрируют, что российские войска "продолжают продвигаться на восток Украины".

"Военные дислокации наблюдались вдоль трассы 14К-34 и коридора, ведущего из Солоти и Валуек на западе России к границе с Украиной", – уточнили в Maxar.

Фото сделаны 11 апреля, то есть позавчера.

Генштаб сообщил сегодня, 13 апреля, что российские оккупанты могут "напрягать" на Северском направлении, сковывая часть ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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