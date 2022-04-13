UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Будущие клиенты артиллерии ВСУ. Колонны оккупантов из РФ идут к Украине: спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 07:57
Будущие клиенты артиллерии ВСУ. Колонны оккупантов из РФ идут к Украине: спутниковые фото - Фото
Российская бронетехника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Разведка США зафиксировала с орбиты дальнейшее продвижение российских колонн военной техники к границе Украины на северо-восточном направлении (условно к захваченным РФ Купянску и Изюму. – Ред.). Спутниковые снимки оккупантов показала Mаxаr Technologies, американская компания по космическим технологиям и дистанционному зондированию поверхности Земли.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишут в компании, снимки демонстрируют, что российские войска "продолжают продвигаться на восток Украины".

Будущие клиенты артиллерии ВСУ. Колонны оккупантов из РФ идут к Украине: спутниковые фото

"Военные дислокации наблюдались вдоль трассы 14К-34 и коридора, ведущего из Солоти и Валуек на западе России к границе с Украиной", – уточнили в Maxar.

Фото сделаны 11 апреля, то есть позавчера.

Нажмите на фото выше, чтобы открыть его в полном размере

Нажмите на фото выше, чтобы открыть его в полном размере

Нажмите на фото выше, чтобы открыть его в полном размере

Нажмите на фото выше, чтобы открыть его в полном размере

Читайте также: Американские дроны-камикадзе Switchblade уже в Украине – Пентагон

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс спутниковое фото купянск изюм Maxar
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 