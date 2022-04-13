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Оккупанты могут "напрягать" на Северском направлении, сковывая часть ВСУ – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 07:14
Оккупанты могут
Уничтоженная техника россиских оккупантов (фото от 93-й бригады)

Чтобы сковать часть сил обороны Украины, российское военное командование может подвести некоторые войска к границе на северо-восточном направлении. Об этом пишет в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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"На Северском направлении (граница вдоль линии Глухов–Сумы. – Ред.) не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка россиянами Харькова и артобстрелы жилых кварталов.

На некоторых временно занятых территориях этого направления фронта враг формирует подразделения "народной милиции".

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Противник существенно уменьшил количество авианалетов из-за ухудшения погоды на востоке: там идут дожди, низкая облачность.

На Южнобугском направлении российские оккупанты пытаются овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеют.

Помимо этого, захватчики продолжают переброску так называемых "добровольцев". В Ленинградской области сформирован и направлен в Украину батальон (около 400 человек) из военнослужащих с боевым опытом.

В приграничных с Украиной районах РФ и на временно оккупированной территории Крыма оккупанты ввели так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Это сделано предположительно для перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

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Евгений Пилипенко
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