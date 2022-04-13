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"Ночью российски танки горят еще лучше". Генштаб показал работу ВСУ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 05:45
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Уничтожение очередного танка российских оккупантов зафиксировано на видео. Соответствующую запись опубликовала служба связей с общественностью 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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"Украина – мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше", – написали в Facebook Генштаба ВСУ.

Читайте также: В Луганской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов. Видео

Наталия Медведева
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