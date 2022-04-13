Уничтожение очередного танка российских оккупантов зафиксировано на видео. Соответствующую запись опубликовала служба связей с общественностью 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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"Украина – мистическая и загадочная страна. Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше", – написали в Facebook Генштаба ВСУ.

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Наталия Медведева

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