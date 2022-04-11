В Луганской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов. Видео

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Также он опроверг дезинформацию оккупантов, якобы это ВСУ обстреляли жилищный сектор. В Луганской области защитники Украины уничтожили склад с боекомплектом россиян возле оккупированного Новоайдара, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.Также он опроверг дезинформацию оккупантов, якобы это ВСУ обстреляли жилищный сектор.

По его словам, попали в склад с боеприпасами и "горело 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей".

Валерия Давыдова

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