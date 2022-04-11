В Луганской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов. Видео
11.04.2022, 09:23
Российская ракета, иллюстративное фото, ГСЧС
В Луганской области защитники Украины уничтожили склад с боекомплектом россиян возле оккупированного Новоайдара, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также он опроверг дезинформацию оккупантов, якобы это ВСУ обстреляли жилищный сектор.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также он опроверг дезинформацию оккупантов, якобы это ВСУ обстреляли жилищный сектор.
По его словам, попали в склад с боеприпасами и "горело 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии