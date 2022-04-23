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Россия признала гибель только одного военного на крейсере "Москва"

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 00:12
Россия признала гибель только одного военного на крейсере
Фото: Википедия

Министерство обороны России вечером 22 апреля впервые назвало свои данные о потерях на затонувшем в Черном море после ракетного удара Вооруженных Сил Украины уничтоженном ракетном крейсере "Москва". Оно утверждает, что погиб только один моряк.

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"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек, 27 – пропали без вести, 396 – эвакуированы", – цитируют МО РФ российские медиа.

В то же время, российский глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Ивана Вахрушева. Он был похоронен в Севастополе 22 апреля.

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