Россия признала гибель только одного военного на крейсере "Москва"

Министерство обороны России вечером 22 апреля впервые назвало свои данные о потерях на затонувшем в Черном море после ракетного удара Вооруженных Сил Украины уничтоженном ракетном крейсере "Москва". Оно утверждает, что погиб только один моряк.

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"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек, 27 – пропали без вести, 396 – эвакуированы", – цитируют МО РФ российские медиа.

В то же время, российский глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Ивана Вахрушева. Он был похоронен в Севастополе 22 апреля.

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По предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего крейсера "Москва".

Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля. Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты .

Андрей Водяный

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