Россия признала гибель только одного военного на крейсере "Москва"
23.04.2022, 00:12
Фото: Википедия
Министерство обороны России вечером 22 апреля впервые назвало свои данные о потерях на затонувшем в Черном море после ракетного удара Вооруженных Сил Украины уничтоженном ракетном крейсере "Москва". Оно утверждает, что погиб только один моряк.
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"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек, 27 – пропали без вести, 396 – эвакуированы", – цитируют МО РФ российские медиа.
В то же время, российский глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил гибель на крейсере "Москва" старшего мичмана Ивана Вахрушева. Он был похоронен в Севастополе 22 апреля.
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- По предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего крейсера "Москва".
- Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля. Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты .
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