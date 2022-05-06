"Пожар" на российском корабле. Информацию проверяем, стреляли ли – не скажем – Арестович
У власти Украины пока нет достоверной информации о попадании или потоплении еще одного российского военного корабля, данные проверяются. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" сказал советник главы ОП Алексей Арестович, отказавшись отвечать на вопрос, была ли попытка потопить корабль.
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"Проверенной информации (у украинских властей. – Ред.) нет", – сказал Арестович, отметив, что последние три-четыре недели характер информационной войны "радикально изменился". "Нам забрасывают очень много "победной" информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую "победную" лужу. Причем даже почтенные западные агентства", – сказал он.
Информация, по словам Арестовича, продолжает уточняться. "Могу подготовить сразу к горькому разочарованию. Вполне может оказаться, что никого не топили, не подбили и т. д.. А, может, утопили и подбили, посмотрим. Ну, утопили, вряд ли, подбили – может быть. Я пока не готов говорить, да или нет, и не советовал бы никому спешить с заявлениями о том, что утопили или подбили", – сказал Арестович.
При этом на вопрос, стреляли ли, он ответил: "А это такая информация, которую мы не можем сказать. Страшная государственная тайна".
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