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Чернобаевка-18. Украинские минометчики ликвидировали склад боеприпасов оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 19:38
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Военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в Facebook, что это была 18 атака в легендарной Чернобаевке.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов", – кратко написал Арестович.

В 30 ОМБР подчеркнули, что это была хорошая работа минометчиков, которые недавно пополнили ряды бригады. По словам украинских военнослужащих, теперь у "незваных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских территорий.

На видео можно увидеть, что удар по российским складам был точным. После него последовало несколько взрывов. Затем пожар уничтожил оружие российских захватчиков.

  • Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ. По данным ОП, на конец апреля таких "эпизодов" было около 17.
  • 29 апреля разведка доложила, что во временно оккупированной Киселевке недалеко от Чернобаевки произошла перестрелка между захватчиками: бурятами и чеченцами. На Банковой сообщили, кто победил.

Читайте также: "Мы отошли из Чернобаевки. Там сущий ад": СБУ показала перехваченную переписку оккупанта 

 

Яна Катасонова
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Алексей Арестович чернобаевка 30омбр
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