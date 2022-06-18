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В Пентагоне рассматривают поставку еще четырех РСЗО в Украину – Politico

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 22:03
В Пентагоне рассматривают поставку еще четырех РСЗО в Украину – Politico - Фото
РСЗО M142 HIMARS (фото – Twitter Mariusz Błaszczak)

В Пентагоне рассматривают возможность отправки в Украину еще четырех реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на нескольких неназванных представителей Министерства обороны США.

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По словам собеседников журналистов, Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре РСЗО в рамках следующего транша военной помощи.

Таким образом, в случае одобрения Белым домом, это удвоит количество отправленных в Украину РСЗО. США уже отправляют четыре HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 77 км.

Собеседник журналистов подчеркнул, что Пентагон все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех HIMARS еще не является окончательным. По словам чиновника, "решение будет основано на неотложных потребностях Украины".

По словам третьего чиновника, администрация Президента США Джо Байдена рассчитывает одобрить ряд дополнительных HIMARS в предстоящем пакете, но он подчеркнул, что следующий транш помощи все еще разрабатывается на уровне Пентагона, и окончательное количество может измениться в последнюю минуту.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества снарядов", – сказал чиновник.

  • 2 июня в Пентагоне сообщили, что США отправили для Украины четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, и что группа украинских военных проходит обучение по обращению с ними. 
  • Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания в формате "Рамштайн" сообщил, какую помощь получит Украина. В частности, по его словам, Германия передаст три РСЗО с управляемыми боеприпасами. Генерал Марк Милли сказал, что HIMARS будут в Украине до конца месяца.

Читайте также: Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"

Оксана Житнюк
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пентагон РСЗО военная помощь HIMARS
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