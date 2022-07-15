"Отличная компания для HIMARS": Американские M270 уже в Украине – Резников
15.07.2022, 19:06
РСЗО M270 (фото - армия Великобритании)
Американские реактивные системы залпового огня M270 уже в Украине и готовы составить "отличную компанию" для HIMARS. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В семействе дальнобоев ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Пощады врагу не будет", – написал Резников.
СПРАВКА. М270 – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км.
- 30 июня сообщалось, что военнослужащие ВСУ уже прошли подготовку на полигонах Великобритании для использования РСЗО М270, которые США, Британия и Норвегия поставляют Украине.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии