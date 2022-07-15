"Отличная компания для HIMARS": Американские M270 уже в Украине – Резников

Американские реактивные системы залпового огня M270 уже в Украине и готовы составить "отличную компанию" для HIMARS. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"В семействе дальнобоев ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Пощады врагу не будет", – написал Резников.

СПРАВКА. М270 – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км.

30 июня сообщалось, что военнослужащие ВСУ уже прошли подготовку на полигонах Великобритании для использования РСЗО М270, которые США, Британия и Норвегия поставляют Украине.

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