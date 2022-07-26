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"Активисты", блогеры и продуктовые наборы. Россия уже готовит псевдореферендум на Донбассе видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 13:16
Фото - СБУ
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Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму о незаконной аннексии временно оккупированных территорий востока Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, для проведения "референдума" враг планирует использовать запрещенную в Украине с 2007 года сепаратистскую организацию Донецкая республика.

В СБУ подчеркнули, что раньше организация действовала только на временно оккупированных территориях Донецкой области, но сейчас ее географию расширяют и хотят изменить название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – Большая Россия.

"Активисты", блогеры и продуктовые наборы. Россия уже готовит псевдореферендум на Донбассе

Более 1000 "активистов" ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блогеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами. Они призывают людей присоединиться к организации и охватили уже более 200 000 местного населения.

По данным СБУ, кремлевские кураторы, задействовав медиа, планируют охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из РФ и востока Украины. Также захватчики хотят перебросить в Донецкую область более 1000 российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки. Их задачей будет организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы".

Потом будет "обращение" якобы местных жителей к "руководству" оккупационной администрации о "присоединении" Донбасса к РФ. СБУ уже перехватила несколько таких "документов", они датированы 1 августа.

"Активисты", блогеры и продуктовые наборы. Россия уже готовит псевдореферендум на Донбассе

Подкупают людей продуктовыми наборами, стартовыми пакетами российских операторов, раздают пропагандистские газеты (печатается тираж более 250 000).

Подобную сеть "активистов" оккупанты хотят развить в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

  • 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.
  • В украинской разведке, оценивая слова Лаврова, заявили: Россия готовит почву для аннексии юга Украины. Британская разведка также считает, что РФ таким образом готовит почву для проведения фейковых "референдумов".

Читайте также: Подоляк о псевдореферендумах россиян: Кто сказал, что ВСУ будут спокойно на это смотреть

Оксана Житнюк
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