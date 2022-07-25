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Подоляк о псевдореферендумах россиян: Кто сказал, что ВСУ будут спокойно на это смотреть

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 23:33
Подоляк о псевдореферендумах россиян: Кто сказал, что ВСУ будут спокойно на это смотреть - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будет реагировать Украина в случае, если российские оккупанты все же решатся провести на временно захваченных территориях Украины псевдореферендумы. В эфире FreeДом Подоляк подчеркнул, что украинская армия даст соответствующий ответ на такие шаги.

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"Кто сказал, что украинская армия будет спокойно смотреть на все эти проявления сепаратизма? При чем, кто организовывает? Они пришлых людей привозят – каких-то чиновников из Тмутаракани российской и делают главами каких-то условных сепаратистских управленческих органов. Они взяли какого-то алкоголика, условно говоря, из Сызрани, привели к нам и сказали, что он возглавляет, условно, департамент в Херсонской обладминистрации…. У нашей армии к таким людям подход очень простой: этот человек должен обратно уехать в Сызрань в специфическом виде. В том, в котором в России, я так понял, очень любят, – в черном пакете", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что ВСУ будут проводить "предреферендную работу" – "объяснения" накануне псевдореферендумов о том, что "все референдумы они могут проводить только в своих нищих регионах".

Подоляк уверен, что в случае проведения Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях страна-агрессор не станет применять ядерное оружие для якобы защиты этих регионов, что предусмотрено доктриной РФ. Он объяснил – в случае применения Россией ядерного оружия она получит ответ за нападение на суверенное государство. Потому разговоры о ядерном оружии советник главы ОП считает "пропагандистскими ловушками" россиян.

Кроме того, Подоляк уверен, что Россия не сможет организовать псевдореферендум в Херсоне, так как там "нет даже и близко" необходимого количества коллаборантов даже для организационных работ, не говоря о самом "голосовании".

Он призвал с иронией относится к слову референдум из уст любого россиянина, так как "вся эта лирика не работает", а границы Украины были признаны международным сообществом в 1991 году.

Также Подоляк предложил россиянам поставить избирательные урны на Антоновском мосту под Херсоном и посоветовал находиться там "большой толпой своих привезенных организаторов".

  • 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.
  • В украинской разведке, оценивая слова Лаврова, заявили: Россия готовит почву для аннексии юга Украины. Британская разведка также считает, что РФ таким образом готовит почву для проведения фейковых "референдумов".

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Оксана Житнюк
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