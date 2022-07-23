США могут увеличить поставки оружия Украине, чтобы помешать аннексии территорий — Пентагон

США и европейские союзники могут увеличить военную помощь Украине, чтобы помешать России аннексировать временно оккупированные территории. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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Представитель американского Минобороны сказал, что США "очень встревожены" планами России потенциально аннексировать оккупированные территории Украины.

В Пентагоне заявили, что США и европейские союзники рассматривают возможность увеличения поставок оружия Украине, чтобы помешать России аннексировать новые территории.

Также отмечается, что у администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд на поставку оружия Украине.

Пентагон заявляет, что Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области, а россияне иногда бегут с позиций и отказываются воевать.

В ГУР считают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Россия, вероятно, также хочет аннексировать и Харьковскую область или по крайней мере ее часть.

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Дмитрий Гриниченко

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