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США могут увеличить поставки оружия Украине, чтобы помешать аннексии территорий — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 08:24
США могут увеличить поставки оружия Украине, чтобы помешать аннексии территорий — Пентагон - Фото
Российские оккупанты в Украине (Фото: EPA)

США и европейские союзники могут увеличить военную помощь Украине, чтобы помешать России аннексировать временно оккупированные территории. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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Представитель американского Минобороны сказал, что США "очень встревожены" планами России потенциально аннексировать оккупированные территории Украины. 

В Пентагоне заявили, что США и европейские союзники рассматривают возможность увеличения поставок оружия Украине, чтобы помешать России аннексировать новые территории.

Также отмечается, что у администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд на поставку оружия Украине. 

Читайте также: Россия хочет продолжать аннексировать территории Украины и будет за это наказана — США 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон война оккупированные территории военная помощь
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