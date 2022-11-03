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Кулеба: Путин бросит вызов НАТО, если победит Украину. Ошибочно думать, что он не посмеет

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03.11.2022, 13:24
Кулеба: Путин бросит вызов НАТО, если победит Украину. Ошибочно думать, что он не посмеет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин "бросит вызов" НАТО, если победит в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию Cadena SER.

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Отвечая на вопрос, какой будет цена для Европы и мира, если Украина проиграет войну, он сказал, что Путин направит российские войска, которые сегодня задействованы в войне, чтобы "бросить вызов" НАТО.

"Те из вас, кто думает, что он не посмеет напасть, ошибаются. Так что гораздо лучше победить его здесь", — сказал министр.

Кулеба отметил, что все страны мира, которые хотят "перекроить границы" с соседями силой, будут воодушевлены успехом России и Путина, а для сдерживания кризисов и войн в разных уголках мира нужно будет тратить миллиарды. 

Также дипломат подчеркнул, что если Путина не остановить сейчас, то глобальный продовольственный кризис продолжит разворачиваться в мире, а это значит, что от него пострадают миллионы людей в Азии, Африке, Латинской Америке.

"Так что, какую бы цену ни платили сейчас за поддержку Украины, цена смягчения последствий потери Украины будет намного, намного выше", — резюмировал Кулеба. 

Читайте также: На Западе произошла "смена подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием – Кулеба 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин нато дмитрий кулеба
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