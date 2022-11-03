Кулеба: Путин бросит вызов НАТО, если победит Украину. Ошибочно думать, что он не посмеет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин "бросит вызов" НАТО, если победит в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию Cadena SER.
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Отвечая на вопрос, какой будет цена для Европы и мира, если Украина проиграет войну, он сказал, что Путин направит российские войска, которые сегодня задействованы в войне, чтобы "бросить вызов" НАТО.
"Те из вас, кто думает, что он не посмеет напасть, ошибаются. Так что гораздо лучше победить его здесь", — сказал министр.
Кулеба отметил, что все страны мира, которые хотят "перекроить границы" с соседями силой, будут воодушевлены успехом России и Путина, а для сдерживания кризисов и войн в разных уголках мира нужно будет тратить миллиарды.
Также дипломат подчеркнул, что если Путина не остановить сейчас, то глобальный продовольственный кризис продолжит разворачиваться в мире, а это значит, что от него пострадают миллионы людей в Азии, Африке, Латинской Америке.
"Так что, какую бы цену ни платили сейчас за поддержку Украины, цена смягчения последствий потери Украины будет намного, намного выше", — резюмировал Кулеба.
- Он заявлял, что сознательные удары России по энергетической системе Украины, которые повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации по всей стране, следует рассматривать как составную часть геноцида украинского народа.
- Кулеба уверяет, что Украина будет "безжалостна", если Иран не откажется от поставок оружия России, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.
- Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление, считает министр.
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