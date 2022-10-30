Кулеба: Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры"
Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление. Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", – написал министр.
Ранее сегодня МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения.
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.
- Уже на следующий день морской экспорт зерна из Украины приостановился.
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