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Кулеба: Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры"

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 15:50
Кулеба: Россияне вечером делают гадость, утром предлагают
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление. Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.   

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"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", – написал министр.

Ранее сегодня МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения. 

Читайте также: Что дала Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Сергій Бережний
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