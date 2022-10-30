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МИД Польши о срыве зерновой сделки: Россия не соблюдает никаких международных договоров

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 14:36
МИД Польши о срыве зерновой сделки: Россия не соблюдает никаких международных договоров - Фото
Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Польши заявило, что одностороннее прекращение действия зернового соглашения, позволявшего Украине экспортировать по морю продукцию сельского хозяйства, свидетельствует о несоблюдении Россией никаких международных договоров.

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"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что она не намерена соблюдать никакие международные соглашения", – заявило министерство в Twitter.

Польша готова вместе со странами ЕС помочь Украине в транспортировке необходимых грузов.

Читайте также: Что дала Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Андрій Водяний
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Россия польша зерно зерновой коридор
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