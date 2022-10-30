МИД Польши о срыве зерновой сделки: Россия не соблюдает никаких международных договоров

Министерство иностранных дел Польши заявило, что одностороннее прекращение действия зернового соглашения, позволявшего Украине экспортировать по морю продукцию сельского хозяйства, свидетельствует о несоблюдении Россией никаких международных договоров.

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"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что она не намерена соблюдать никакие международные соглашения", – заявило министерство в Twitter.

Польша готова вместе со странами ЕС помочь Украине в транспортировке необходимых грузов.

Утром 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ пока признало повреждение одного корабля – морского тральника "Иван Голубец".

Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на его корабли.

Уже на следующий день морской экспорт зерна из Украины приостановился.

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Андрій Водяний

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