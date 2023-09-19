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Коли переріжуть Кримський міст, ВДК будуть майже єдиним способом сполучення – джерела

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 17:35
Коли переріжуть Кримський міст, ВДК будуть майже єдиним способом сполучення – джерела - Фото
ВДК "Мінськ" після ураження (Фото: соцмережі)

Впродовж двох років спецоперації Служби безпеки України вразили принаймні сім цілей у тимчасово окупованому Криму та Чорному морі, повідомили джерела LIGA.net у відомстві. Зокрема, ці удари змусили росіян тримати свої ракетоносії у бухті, а удари по десантних кораблях потрібні для ураження ворожої логістики, пояснили співрозмовники.  

За їх словами, впродовж 2022-2023 років спецоперації СБУ вразили такі цілі окупантів:

→ Кримський міст (жовтень 2022 і липень 2023 року);

→ фрегат "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Голубець" у Севастопольській бухті (жовтень 2022 р.);

→ десантний корабель "Оленегорский горняк" (липень 2023 р.);

→ танкер "Сіг" (липень 2023 р.);

→ система ППО "Тріумф" у Криму (вересень 2023 р.);

→ ракетний корабель "Самум" (вересень 2023 р.);

→ та інше.

"Важливою стратегічною метою, яку системно і методично реалізовує СБУ, є виведення з ладу кораблів Чорноморського флоту РФ", – зазначили у джерела.

Зокрема, атака по Севастопольській бухті 2022 року змусила загарбників ховати власні ракетоносії у бухті, а не тримати їх у відкритому морі, пояснили співрозмовники.

"Тепер для запуску ракет кораблі треба спочатку вивести на позиції. Це дає нам більше часу, щоб підготуватися до відбиття атак", – зауважили вони.

За словами джерел, ВДК "Оленегорський горняк" є серйозною втратою для окупантів, оскільки коли постачання Кримським мостом і сухопутний коридор будуть остаточно перерізані, десантні кораблі залишаться для РФ "чи не єдиним способом сполучення з півостровом".

"Тож треба, щоб на той момент їх залишилося якомога менше", – підсумували у відомстві.

Читайте також: Севастополь, "Тріумф", "вишки Бойка". Як удари по Криму стають системними

Артем Джеріпа, Марко Сировой
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кримвійнасбукримський міствдколенегорський горняк
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