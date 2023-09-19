Коли переріжуть Кримський міст, ВДК будуть майже єдиним способом сполучення – джерела

Впродовж двох років спецоперації Служби безпеки України вразили принаймні сім цілей у тимчасово окупованому Криму та Чорному морі, повідомили джерела LIGA.net у відомстві. Зокрема, ці удари змусили росіян тримати свої ракетоносії у бухті, а удари по десантних кораблях потрібні для ураження ворожої логістики, пояснили співрозмовники.

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За їх словами, впродовж 2022-2023 років спецоперації СБУ вразили такі цілі окупантів:

→ Кримський міст (жовтень 2022 і липень 2023 року);

→ фрегат "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Голубець" у Севастопольській бухті (жовтень 2022 р.);

→ десантний корабель "Оленегорский горняк" (липень 2023 р.);

→ танкер "Сіг" (липень 2023 р.);

→ система ППО "Тріумф" у Криму (вересень 2023 р.);

→ ракетний корабель "Самум" (вересень 2023 р.);

→ та інше.

"Важливою стратегічною метою, яку системно і методично реалізовує СБУ, є виведення з ладу кораблів Чорноморського флоту РФ", – зазначили у джерела.

Зокрема, атака по Севастопольській бухті 2022 року змусила загарбників ховати власні ракетоносії у бухті, а не тримати їх у відкритому морі, пояснили співрозмовники.

"Тепер для запуску ракет кораблі треба спочатку вивести на позиції. Це дає нам більше часу, щоб підготуватися до відбиття атак", – зауважили вони.

За словами джерел, ВДК "Оленегорський горняк" є серйозною втратою для окупантів, оскільки коли постачання Кримським мостом і сухопутний коридор будуть остаточно перерізані, десантні кораблі залишаться для РФ "чи не єдиним способом сполучення з півостровом".

"Тож треба, щоб на той момент їх залишилося якомога менше", – підсумували у відомстві.

17 липня Кримський міст вдруге з жовтня 2022-го зазнав результативної атаки з обвалом прольотів. Джерела LIGA.net повідомили про причетність СБУ, ВМС та морських дронів.

повідомили про причетність СБУ, ВМС та морських дронів. Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк".

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів. Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнувши на Storm Shadow.

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