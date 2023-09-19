Когда перережут Крымский мост, БДК будут почти единственным способом сообщения – источники

В течение двух лет спецоперации Службы безопасности Украины поразили минимум семь целей во временно оккупированном Крыму и Черном море, сообщили источники LIGA.net в ведомстве. В частности, эти удары заставили россиян держать ракетоносители в бухте, а удары по десантным кораблям нужны для поражения вражеской логистики, пояснили собеседники.

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По их словам, на протяжении 2022-2023 годов спецоперации СБУ поразили следующие цели оккупантов:

→ Крымский мост (октябрь 2022 и июль 2023 года);

→ фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец" в Севастопольской бухте (октябрь 2022 г.);

→ десантный корабль "Оленегорский горняк" (июль 2023 г.);

→ танкер "Сиг" (июль 2023 г.);

→ система ПВО "Триумф" в Крыму (сентябрь 2023 г.);

→ ракетный корабль "Самум" (сентябрь 2023 г.);

→ и прочее.

"Важной стратегической целью, системно и методично реализуемой СБУ, является выведение из строя кораблей Черноморского флота РФ", – отметили у источника.

В частности, атака по Севастопольской бухте в 2022 году заставила захватчиков прятать собственные ракетоносители в бухте, а не держать их в открытом море, объяснили собеседники.

"Теперь для запуска ракет корабли нужно сначала вывести на позиции. Это дает нам больше времени, чтобы подготовиться к отражению атак", – отметили они.

По словам источников, БДК "Оленегорский горняк" является серьезной потерей для оккупантов, поскольку когда снабжение Крымским мостом и сухопутный коридор будут окончательно перерезаны, десантные корабли останутся для РФ "едва ли не единственным способом сообщения с полуостровом".

"Так что надо, чтобы на тот момент их осталось как можно меньше", – подытожили в ведомстве.

17 июля Крымский мост во второй раз с октября 2022-го подвергся результативной атаке с обвалом пролетов. Источники LIGA.net сообщили о причастности СБУ, ВМС и морских дронов.

сообщили о причастности СБУ, ВМС и морских дронов. Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов. Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

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