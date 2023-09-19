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Когда перережут Крымский мост, БДК будут почти единственным способом сообщения – источники

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 17:35
Когда перережут Крымский мост, БДК будут почти единственным способом сообщения – источники - Фото
БДК "Минск" после поражения (Фото: соцсети)

В течение двух лет спецоперации Службы безопасности Украины поразили минимум семь целей во временно оккупированном Крыму и Черном море, сообщили источники LIGA.net в ведомстве. В частности, эти удары заставили россиян держать ракетоносители в бухте, а удары по десантным кораблям нужны для поражения вражеской логистики, пояснили собеседники.

По их словам, на протяжении 2022-2023 годов спецоперации СБУ поразили следующие цели оккупантов:

→ Крымский мост (октябрь 2022 и июль 2023 года);

→ фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец" в Севастопольской бухте (октябрь 2022 г.);

→ десантный корабль "Оленегорский горняк" (июль 2023 г.);

→ танкер "Сиг" (июль 2023 г.);

→ система ПВО "Триумф" в Крыму (сентябрь 2023 г.);

→ ракетный корабль "Самум" (сентябрь 2023 г.);

→ и прочее.

"Важной стратегической целью, системно и методично реализуемой СБУ, является выведение из строя кораблей Черноморского флота РФ", – отметили у источника.

В частности, атака по Севастопольской бухте в 2022 году заставила захватчиков прятать собственные ракетоносители в бухте, а не держать их в открытом море, объяснили собеседники.

"Теперь для запуска ракет корабли нужно сначала вывести на позиции. Это дает нам больше времени, чтобы подготовиться к отражению атак", – отметили они.

По словам источников, БДК "Оленегорский горняк" является серьезной потерей для оккупантов, поскольку когда снабжение Крымским мостом и сухопутный коридор будут окончательно перерезаны, десантные корабли останутся для РФ "едва ли не единственным способом сообщения с полуостровом".

"Так что надо, чтобы на тот момент их осталось как можно меньше", – подытожили в ведомстве.

Читайте также: Севастополь, "Триумф", "вышки Бойко". Как удары по Крыму становятся системными

Артём Джерипа, Марк Сировой
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войнаКрымсбукрымский мостбдкОленегорский горняк
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