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ГУР поразило десантные катера ЧФ оккупантов в Крыму – видео взрывов с надводных дронов видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 10:06
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Главное управление разведки Минобороны сообщило о поражении десантных кораблей оккупантов во временно оккупированном Крыму.

"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна")", – пишет ведомство.

На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности бронетранспортер БТР-82, отмечает ГУР.

Такие малые десантные катера оккупанты активно использовали во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта, сообщили в военной разведке.

Также захватчики размещали на борту таких катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море, отмечает ведомство.

"Серна" имеет высокую скорость (30 узлов или 55,56 км/ч), может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

"А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств противовоздушной обороны после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Теперь и эта идея россиян разрушена", – сообщили в разведке.

"Серна" имеет высокую скорость (30 узлов или 55,56 км в час), может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта, оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации, отмечает ГУР.

На видео снято, как два надводных дрона поражают судно — после первого же поражения виден взрыв. Впоследствии в этот же катер попадает и второй дрон.

Новость дополняется...

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
  • 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. 

Смотрите также: Севастополь. Появился момент прилета по штабу Черноморского флота РФ

Артём Джерипа
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