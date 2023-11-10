Главное управление разведки Минобороны сообщило о поражении десантных кораблей оккупантов во временно оккупированном Крыму.

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"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна")", – пишет ведомство.

На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности бронетранспортер БТР-82, отмечает ГУР.

Такие малые десантные катера оккупанты активно использовали во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта, сообщили в военной разведке.

Также захватчики размещали на борту таких катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море, отмечает ведомство.

"Серна" имеет высокую скорость (30 узлов или 55,56 км/ч), может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

"А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств противовоздушной обороны после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Теперь и эта идея россиян разрушена", – сообщили в разведке.

"Серна" имеет высокую скорость (30 узлов или 55,56 км в час), может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта, оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации, отмечает ГУР.

На видео снято, как два надводных дрона поражают судно — после первого же поражения виден взрыв. Впоследствии в этот же катер попадает и второй дрон.

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4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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