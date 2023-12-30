В России в ночь на 30 декабря произошел массированный налет неизвестных беспилотников, противовоздушная оборона врага работала в разных областях. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что взрывы звучали в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

В Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 32 дрона.

В сети появились видео взрывов и работы ПВО в Брянске.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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