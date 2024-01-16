Кулеба об ударах по России: Полезно показывать россиянам, что реальность отличается от ТВ
Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя дроновые удары Украины по территории России, заявил в интервью ABC News, что "иногда для россиян это полезно".

Редакторы ABC News отмечают, что Кулеба отказался подробно комментировать украинские атаки, но заявил, что это способ показать россиянам, что война против Украины оказывает влияние на жизнь "обычных людей в России".

"Путин должен объяснить своим людям, почему так происходит. Я считаю, что время от времени полезно заставлять россиян осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается, и может быть намного, намного хуже их пропаганды", – пояснил министр.

  • В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.
  • Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

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