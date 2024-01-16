Кулеба об ударах по России: Полезно показывать россиянам, что реальность отличается от ТВ

По его мнению, россияне должны понимать, что война против Украины имеет прямое влияние на их жизнь в России

Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя дроновые удары Украины по территории России, заявил в интервью ABC News, что "иногда для россиян это полезно".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Редакторы ABC News отмечают, что Кулеба отказался подробно комментировать украинские атаки, но заявил, что это способ показать россиянам, что война против Украины оказывает влияние на жизнь "обычных людей в России".

"Путин должен объяснить своим людям, почему так происходит. Я считаю, что время от времени полезно заставлять россиян осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается, и может быть намного, намного хуже их пропаганды", – пояснил министр.

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

Читайте также: Лондон и Париж в ООН об обстреле Белгорода: В гибели россиян нужно винить только Путина