Россия лишилась на войне в Украине более 500 000 военных – Генштаб

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

По состоянию на 25 мая, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 500 080 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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В сутки Россия потеряла 1140 солдат. С техники враг потерял:

→ танков ‒ 7650 (+15) ед,

→ боевых бронированных машин ‒ 14786 (+11) ед,

→ артиллерийских систем – 12929 (+27) ед,

→ РСЗО – 1082 (+2) ед,

→ средства ПВО – 814 (+1) ед,

→ самолетов – 356 (+0) ед,

→ вертолетов – 326 (+0) ед,

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 10414 (+4),

→ крылатые ракеты ‒ 2209 (+0),

→ корабли /катера ‒ 27 (+0) ед,

→ подлодки — 1 (+0) ед,

→ автомобильная техника и автоцистерны – 17608 (+39) ед,

→ специальная техника – 2104 (+3).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ , но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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