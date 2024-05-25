Россия лишилась на войне в Украине более 500 000 военных – Генштаб
По состоянию на 25 мая, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 500 080 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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В сутки Россия потеряла 1140 солдат. С техники враг потерял:
→ танков ‒ 7650 (+15) ед,
→ боевых бронированных машин ‒ 14786 (+11) ед,
→ артиллерийских систем – 12929 (+27) ед,
→ РСЗО – 1082 (+2) ед,
→ средства ПВО – 814 (+1) ед,
→ самолетов – 356 (+0) ед,
→ вертолетов – 326 (+0) ед,
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 10414 (+4),
→ крылатые ракеты ‒ 2209 (+0),
→ корабли /катера ‒ 27 (+0) ед,
→ подлодки — 1 (+0) ед,
→ автомобильная техника и автоцистерны – 17608 (+39) ед,
→ специальная техника – 2104 (+3).
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество", в связи с позицией США по этому вопросу.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ , но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
- 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.
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