NASA испытало двигатели системы аварийного спасения Orion: видео

Аэрокосмическое управление США показало огневое испытание двигателей ориентации системы аварийного спасения (САС) будущего корабля Orion. Видео выложено в YouTube-канале NASA.
Эти двигатели управляют ориентацией САС в случае экстренного отсоединения пилотируемой капсулы корабля при аварии на старте или уже в полете: выравнивают ее и готовят к успешному выпуску парашютной системы.
Так это выглядело на прошлом тесте.
LIVE NOW: @NASA_Orion's Launch Abort System Attitude Control Motor feels the heat during a hot fire test at @NorthropGrumman’s Elkton, Maryland facility. Curious about what this means? Ask your questions using #AskNASA and tune in here: https://t.co/7wpPuCces7 pic.twitter.com/kAZvgAqRWL— NASA (@NASA) 20 березня 2019 р.
Orion разрабатывается уже более 10 лет и будет использоваться для возвращения американцев на Луну и другие объекты. Запускать корабль будут на создаваемой ракете SLS, либо на частных носителях.