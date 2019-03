NASA испытало двигатели системы аварийного спасения Orion: видео

Аэрокосмическое управление США показало огневое испытание двигателей ориентации системы аварийного спасения (САС) будущего корабля Orion. Видео выложено в YouTube-канале NASA.

Эти двигатели управляют ориентацией САС в случае экстренного отсоединения пилотируемой капсулы корабля при аварии на старте или уже в полете: выравнивают ее и готовят к успешному выпуску парашютной системы.

Так это выглядело на прошлом тесте.

