NASA испытало двигатели системы аварийного спасения Orion: видео

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Тест провели в городке Элктон в американском штате Мэриленд

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Аэрокосмическое управление США показало огневое испытание двигателей ориентации системы аварийного спасения (САС) будущего корабля Orion. Видео выложено в YouTube-канале NASA.

Эти двигатели управляют ориентацией САС в случае экстренного отсоединения пилотируемой капсулы корабля при аварии на старте или уже в полете: выравнивают ее и готовят к успешному выпуску парашютной системы.

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Так это выглядело на прошлом тесте.

Orion разрабатывается уже более 10 лет и будет использоваться для возвращения американцев на Луну и другие объекты. Запускать корабль будут на создаваемой ракете SLS, либо на частных носителях.

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Теги: SLS, nasa, космос, испытание, orion
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