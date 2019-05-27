В российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео

Сегодня утром, 27 мая, вскоре после старта на военном космодроме Плесецк в российскую ракету-носитель Союз-2.1б ударила молния. Этот инцидент можно было наблюдать во время трансляции запуска.

Редкое происшествие в космонавтике случилось на 14-й секунде полета.

Как уточнил пропагандистскому ресурсу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, молния попала в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

Ракета вывела на орбиту космический аппарат российской глобальной навигационной системы Глонасс-М.

Недавно NASA показало первый шаг новой лунной программы "Артемида". Уже через месяц ведомство испытает спасение корабля Orion: как это будет. 24 мая SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink.

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