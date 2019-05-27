Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мощный электрический разряд не помешал полету: все ракеты оснащены защитой от подобных ЧП

Сегодня утром, 27 мая, вскоре после старта на военном космодроме Плесецк в российскую ракету-носитель Союз-2.1б ударила молния. Этот инцидент можно было наблюдать во время трансляции запуска.

Редкое происшествие в космонавтике случилось на 14-й секунде полета.

Как уточнил пропагандистскому ресурсу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, молния попала в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

Ракета вывела на орбиту космический аппарат российской глобальной навигационной системы Глонасс-М.

Недавно NASA показало первый шаг новой лунной программы "Артемида". Уже через месяц ведомство испытает спасение корабля Orion: как это будет. 24 мая SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink. 

Смотрите также: Эксперт назвал причины, почему СССР проиграл США в лунной гонке

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, запуск, ракета, молния, роскосмос, союз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео
В российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео
Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+
Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+
КБ Луч провело важную модернизацию крылатой ракеты Нептун: видео
КБ Луч провело важную модернизацию крылатой ракеты Нептун: видео
ТЭК Зеленский поддерживает отсрочку запуска энергорынка - Герус
В июле газ для населения подешевеет - Коболев
ТЭК В июле газ для населения подешевеет - Коболев
Сергей Касьянов, KSG Agro. О Зеленском, Тигипко, НБУ и свиньях
Продовольствие Сергей Касьянов, KSG Agro. О Зеленском, Тигипко, НБУ и свиньях
Популярное
фото/видео
В российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео
В российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео
Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+
Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+ 15:34
КБ Луч провело важную модернизацию крылатой ракеты Нептун: видео
КБ Луч провело важную модернизацию крылатой ракеты Нептун: видео 15:17
Футбол. Легенды МЮ разгромили "Баварию": видео
Футбол. Легенды МЮ разгромили "Баварию": видео 13:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 