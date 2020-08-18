SpaceX идет на рекорд, запуская ракету с пять раз летавшей ступенью – трансляция

18 августа в 17:31 дня по Киеву будет запущена в космос 11-я партия (58 единиц, не стандартные 60) спутников для глобального интернет-проекта Starlink, а также три аппарата SkySat для компании Planet. Средство выведения – ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск примерно с 15-тонным грузом состоится с площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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ПОЛЕТ. Маршевая ступень ракеты B1049 летала уже в пяти мисcиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь-2018), Iridium-8 (январь-2019), первой Starlink (май-2019), Starlink-2 (январь-2020) и Starlink-8 (июнь). Сегодня – рекордный по многоразовости ее полет: до сих пор ни одна ступень не летала шесть раз.

Спустя примерно девять минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – это покажут в прямом эфире. После посадки все выглядит вот так (две картинки ниже кликабельны):

Два морских корабля SpaceX – Go Ms. Tree и Go Ms. Chief – попытаются поймать обе падающие с высоты линии Кармана створки головного обтекателя в надводные сети. Они также используются повторно (летали в 4-й миссии Starlink). В этом году впервые удалось поймать обе створки: смотрите видео.

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СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" в этой миссии — с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 марта, седьмую — 22 апреля, восьмую - 4 июня, девятую – 13 июня, десятую – 7 августа. Все о них можно почитать здесь.

Дополнительная полезная нагрузка — три примерно 110-килограммовых аппарата SkySat (номер 19, 20 и 21), каждый габаритами как мини-холодильник с высотой около 80 см. Это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Они могут до 6 лет снимать поверхность с высоты от 563 до 639 км с разрешением до 50 см.

Спутники SkySat уйдут на свои орбиты примерно через 12 минут после старта, Starlink - спустя 46 минут.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

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