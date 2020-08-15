Американский аппарат отправляется спасать 16-летний спутник — трансляция старта

На завтра, 16 августа в 00:33 по Киеву, компания Arianespace намерена осуществить запуск на геостационарную трансферную орбиту (35738×250 км с наклонением 6°) три спутника общей массой 10 468 кг. Запуск ракеты тяжелого класса Ariane 5 ECA состоится на космодроме Куру во французском департаменте Гвиана - это северо-восточное побережье Южной Америки.

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Таймлайн миссии, рассчитанной примерно на 48 минут.

РАКЕТА. Подробно о ракете Ariane 5 в ее тяжелой конфигурации ECA мы писали ранее. Технические данные доступны на сайте компании-оператора, коротко о ней — в инфографике.

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА. "Нижний" пассажир под головным обтекателем - телевещательный спутник BSAT-4b с 24 транспондерами Ku-диапазона (12-18 ГГц) на платформе 1300-140''. Весит 3520 кг. Собран компанией SSL (дочка Maxar) для японской корпорации B-SAT как бэкап-аппарат предшественника BSAT-4a. Аппарат на 15 лет или дольше повесят над меридианом восточной долготы 110°. Он обеспечит телевидение вплоть до качества 4K/8K на Японских островах.

"Верхние" пассажиры — связка Galaxy 30 (3298 кг) и MEV-2 (2875 кг), оба собраны Northrop Grumman для 15-летней службы. Первый — на шине GEOStar-2.4Е для оператора спутниковой связи Intelsat с C-, Ku и Ka-диапазонными транспондерами. Будет использован для доступа к UHD-видеоконтенту в Северной Америки. Спутник повесят на ГСО в точке 125° западной долготы.

MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2) собран на платформе GEOStar-3; второй в своем роде аппарат для обслуживания геостационарных спутников, у которых истощаются запасы топлива. Аппарат стыкуется с таким спутником, а затем использует свои двигатели и топливо, чтобы корректировать орбиту "взятого на абордаж" аппарата, пока тот продолжает работать по своей программе. Когда срок предоставления услуги истечет, буксир отстыкуется и отправится к другому спутнику. При помощи жала-манипулятора способен стыковываться с 80% действующих аппаратов на ГСО. Рассчитан на 15 лет службы.

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В феврале MEV-1 стыковался через сопло с запущенным летом 2001-го Intelsat 901, у которого практически не осталось топлива. Для стыковки MEV-2 с его клиентом — Intelsat 10-02 (IS-10-02) — не будут поднимать ради безопасности на орбиту захоронения: все произойдет на ГСО. Аппарат-клиент был запущен 16 лет назад.