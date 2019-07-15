В европейской навигационной системе Galileo произошел сбой

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"Эксперты работают над скорейшим восстановлением ситуации", - заверили в Еврокомиссии

У европейской навигационной системы Galileo сбой: все ее спутники находятся в статусе "не используются по целевому назначению". Об этом пишет сайт центра координации сервиса.

Как уточнили в Еврокомиссии, проблема - не с космическими аппаратами, а с наземной инфраструктурой, точнее - с комплексом точного времени Galileo в Италии.

Не пострадала только служба поиска и спасания (SAR), которая используется для определения местоположения людей, находящихся в бедственном положении, например, на море или в горах, и оказания им помощи.

В орбитальную группировку Galileo, разработанную и профинансированную странами ЕС, входят 26 спутников, из них 22 рабочие. Помимо ЕС в проекте так или иначе участвуют Украина, Израиль, Китай и Южная Корея. Его стоимость превышает 10 млрд евро.

Galileo предоставляет "стартовые услуги" с декабря 2016 года. Во время этой пилотной фазы работы системы, предшествующей фазе полноценного оперативного обслуживания, сигналы Galileo используются в сочетании с другими спутниковыми навигационными системами: это позволяет обнаруживать технические проблемы до того, как система станет полностью работоспособной.

В декабре 2018 года премьер Британии Тереза Мэй на саммите G20 в Аргентине заявила, что из-за ограничений ЕС доступа к Galileo на островах разработают собственную GPS.

Смотрите видео: SpaceX запустили спутник GPS за полмиллиарда долларов

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Теги: сбой, gps, galileo
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