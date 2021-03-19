Собиравшийся "хакнуть" завод Илона Маска россиянин признал вину. Что теперь с ним будет

Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью заражения вредоносным кодом компьютерной сети компании Tesla бизнесмена Илона Маска. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

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Вчера, 18 марта, в федеральном суде Егор Крючков признал себя виновным в том, что приехал в США по туристической визе и с 15 июля 2020 года неоднократно ездил из Калифорнии в Неваду, пытаясь за $1 млн в биткойнах завербовать сотрудника компании для саботажа против Tesla.

Он хотел внедрить софт для взлома внутренней компьютерной сети завода Гигафабрика в Неваде и заниматься вымогательством, угрожая раскрыть похищенные данные.

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ФБР сорвала замысел, так как "завербованный" все рассказал службе безопасности Tesla. 27-летнего россиянина арестовали 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, когда он ехал в аэропорт для отбытия из США.

Как пишет Минюст США, у него были сообщники. Кто они и что с ними, не уточняется.

Приговор Крючкову вынесут лишь 10 мая, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф $250 000. После отсидки его депортируют.

В июне 2020-го в Австрии осудили полковника армии, который шпионил для ГРУ, а потом отпустили его.

Примерно в то же время США перекрыли военные поставки Гонконгу: боятся, что технологии достанутся Китаю.

Также тем летом в США посадили бывшего бойфренда российской шпионки Бутиной.

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Евгений Пилипенко

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