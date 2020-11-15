Илон Маск о коронавирусе: У меня умеренный случай COVID-19, это разновидность простуды

Глава компании SpaceX рассказал, что коронарвирус протекает у него в легкой форме и сравнил болезнь с простудой

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск сказал, что, скорее всего, болеет коронавирусом в легкой форме и что коронавирус не сложнее обычной простуды. Об этом говорит его легкая простудная симптоматика, заявил он в Twitter.

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Он отметил, что получает совершенно разные результаты из лабораторий, но, вероятно, просто переносит болезнь легко.

"Скорее всего, у меня умеренный случай COVID-19. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что не удивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", – заявил Маск.

Примечательно, что в комментариях пользователи попросили изобретателя высказываться более корректно.

"Нет, сэр. COVID-19 – это определенно не простуда. Это опасный респираторный вирус и 250 000 американцев уже мертвы. Пожалуйста, постарайтесь излагать факты прямо. Надеюсь, ваш случай по-прежнему будет мягким. Вам просто повезло", – подчеркнул один из комментаторов.

13 ноября 2020 года Маск заявил, что экспресс-тесты на COVID-19 показали разные результаты и теперь он ждет результатов ПЦР-теста.

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Дарья Мостовая

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