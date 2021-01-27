Разработан чип с беспроводной зарядкой: контролировать работу мозга можно со смартфона

В Корейском институте передовых технологий из сверхмягких и биосовместимых полимеров создали миниатюрный имплант, который оснащен системой беспроводной подзарядки и позволяет длительное время управлять определенными реакциями мозга без замены аккумулятора. Об этом пишет журнал Nature.

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Нейроимплант оборудован рамочной антенной, "сборщиком" электроэнергии и bluetooth-чипом с низким энергопотреблением. Зарядка производится в условиях переменного магнитного поля, которое безопасно проникает через ткани и генерирует электричество внутри устройства.

Неврологи успешно протестировали имплант на крысах (см. фото и схему; осторожно – хирургические снимки). Помотрите его электрические и механические/термальные характеристики.

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Имплантируемая мягкая оптоэлектронная система разрабатывается для точечной доставки лекарств при определенных патологиях мозга (вроде нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера, Паркинсона и т.д.) и/или лечения их световой стимуляцией. Имплант оснащен крошечными светодиодами, которые установлены на ультратонких датчиках: при помощи световых импульсов можно управлять целевыми нейронами в глубоких слоях мозга буквально со смартфона.

Авторы пишут, что беспроводная зарядка устраняет нужду в дополнительных болезненных операциях по замене разряженной батареи в имплантате и обеспечивает непрерывность исследования мозговой деятельности или лечебной терапии.

Они уверены, что технологию можно будет применять в самых разных имплантатах – мозговых, сердечных и желудочных.

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Евгений Пилипенко

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